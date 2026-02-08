La advertencia de un policía sobre las Tres Mil Viviendas: "El chaleco antibalas es insuficiente ante ese calibre"

Santiago Raposo, delegado de CSIF de la Policía Local de Sevilla, denuncia la vulnerabilidad de sus compañeros ante tiroteos en las Tres Mil Viviendas: "No estamos formados ni tenemos medios para este tipo de sucesos".

Ante las cámaras de Equipo de Investigación, Santiago Raposo, delegado de CSIF de la Policía Local de Sevilla, denuncia la alarmante vulnerabilidad de sus compañeros frente a los conflictos y tiroteos en las Tres Mil Viviendas. Raposo describe con crudeza la situación: "No estamos formados ni tenemos medios para este tipo de sucesos", asegura. Y añade: "Nuestro chaleco antibalas es mantequilla frente al calibre de las armas que se utilizan aquí. Lo traspasaría".

La barriada, según Raposo, vive en un estado de descontrol absoluto, sobre todo en lo que respecta al tráfico de drogas. "Se sabe que hay numerosas plantaciones de marihuana y clanes que se dedican al trapicheo, pero, por razones que no entiendo —ya sea por inacción policial o judicial—, no se está actuando", denuncia.

El delegado alerta además sobre la impunidad de los delincuentes: "Las armas que se utilizaron en el tiroteo de octubre no se han encontrado. Esas armas siguen circulando y poniendo en riesgo a todos", subraya.

