Un piso en Las Vegas, la peor barriada de las Tres Mil, se alquila por 40 o 50 euros al mes: "Nadie quiere venir"

En la barriada Martínez Montañés, los pisos han dejado de ser hogares para convertirse en negocios ilegales. La compraventa en el mercado negro sirve para alimentar las plantaciones de marihuana, una realidad que Equipo de Investigación investigó en 2024.

Durante unos minutos, las Tres Mil Viviendas dejaron de ser un barrio para convertirse en un escenario de guerra. En noviembre de 2024, un tiroteo multitudinario situó al barrio sevillano en el centro de todas las miradas. El detonante fue un vuelco de droga que enfrentó a dos clanes: los Naranjeros y los Caracoleños, estos últimos vinculados a una de las familias más temidas del Polígono Sur. Pero lo ocurrido aquel día es solo una parte de una realidad mucho más profunda.

Equipo de Investigación accedió a la barriada Martínez Montañés, considerada la zona más deteriorada y degradada del Polígono Sur, conocida popularmente como Las Vegas. "Aquí nadie quiere venir a vivir", admite el comisionado del barrio.

Y no ha sido por falta de intentos. Según explica, se pusieron en marcha operaciones piloto para atraer a gente joven y a mujeres víctimas de violencia de género, pero todas fracasaron. "Nadie quiere venir", insiste.

Como consecuencia, el 80% de las viviendas se ha reconvertido en plantaciones de marihuana, una actividad que ha generado un mercado paralelo de compraventa de pisos y extorsiones para forzar la salida de los pocos vecinos que aún resisten. Aunque se trata de transacciones ilegales, los inmuebles se están vendiendo en el mercado negro por cifras cercanas a los 7.500 euros, mientras que los alquileres oscilan entre 40 y 50 euros al mes.

