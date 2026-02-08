La propietaria del "hostal de los horrores" evita responder a Equipo de Investigación tras una inspección

Equipo de Investigación presencia cómo dos agentes de Policía llevan a cabo una inspección en una vivienda que alquila literas. Su propietaria, sin embargo, sale corriendo para evitar responder a las preguntas del programa.

Equipo de Investigación visitó en distintos días dos de las tres viviendas que una mujer de origen chino ofrece como alojamiento en Madrid, donde alquila camas en literas. La propietaria ha sido denunciada por varios inquilinos por las presuntas condiciones de insalubridad de los pisos.

Durante una de las visitas, el programa intentó recabar información de la persona que atendía como recepcionista en uno de los inmuebles, pero esta se negó a responder a las preguntas sobre el estado del alojamiento y sobre la identidad de la dueña.

En una visita posterior, el equipo fue testigo de la llegada de dos agentes de la Policía para realizar una inspección en uno de los pisos. A su salida, los agentes indicaron que no podían facilitar detalles sobre las condiciones en las que se encontraba el inmueble.

Minutos después, la propietaria del conocido como «hostal de los horrores» apareció en el lugar, pero al percatarse de la presencia de las cámaras del programa salió huyendo de forma precipitada para evitar dar explicaciones.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.