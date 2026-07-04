El duro testimonio de un excamarero de chiringuito: "Llegué a trabajar 36 horas seguidas"

La falta de camareros en los chiringuitos contrasta con las condiciones laborales que denuncian algunos trabajadores. Miguel Palmer, excamarero, asegura que llegó a encadenar jornadas de hasta 36 horas y a trabajar 15 o 16 horas diarias durante todo el verano.

"Faltan camareros". Es el punto de partida del reportaje que Glòria Serra presenta en Equipo de Investigación. La falta de personal es tal que uno de cada dos puestos de trabajo en los chiringuitos se queda sin cubrir. "En el país con más bares del mundo y más de dos millones de parados, nadie quiere trabajar en un chiringuito. ¿Por qué?", plantea la periodista.

La respuesta, en muchos casos, está en las condiciones laborales que denuncian quienes han pasado por el sector. Uno de ellos es Miguel Palmer, excamarero de chiringuitos, que relata al programa las largas jornadas a las que asegura que tuvo que hacer frente.

"Trabajaba todos los días de 10:00 a 16:00 y luego volvía a las 19:00 hasta el cierre. Son 15 o 16 horas todos los días. Al final son 90 días de verano seguidos trabajando sin parar", explica.

Según su testimonio, incluso llegó a encadenar una jornada de 36 horas. "Acababa a la 01:30 o a las 02:00 y tenía que volver a las 07:00. No me daba ni tiempo a ir a casa. Directamente me quedé en el restaurante", recuerda.

*El programa al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de mayo de 2025.

* Puedes ver el programa completo de 'Equipo de Investigación: el chiringuito' en atresplayer.com.

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