Juan, el empresario al que intentaron asesinar con 13 puñaladas tras una emboscada familiar: "Estoy vivo de milagro; tuve que aprender a hablar"

Equipo de Investigación habla con Juan Martínez, a quien la pareja de su hijastra intentó asesinar atestándole varias puñaladas. La agresión le dejó grandes secuelas físicas, por las que tiene que tomarse "10 pastillas diarias".

El 3 de agosto de 2017, diez días después del intento de asesinato, Juan Martínez despierta del coma, sobreviviendo a 13 puñaladas. Su testimonio cambia por completo el rumbo del caso. "Tomo 10 pastillas al día. La gente pensaba que estaba muerto, pero desperté del coma inducido a los 10 días. Me jodieron muchísimo la vida. Estoy vivo de milagro", relata el empresario a Equipo de Investigación.

Tras la agresión, Juan tiene "la parte izquierda paralizada totalmente". "El brazo izquierdo no lo muevo y con la pierna izquierda ando regulín", señala, a lo que añade que también ha "tenido que aprender a hablar". "De no haber recibido asistencia, no hubiera podido sobrevivir", destaca el empresario.

En ese momento, Juan Martínez tiene 35 años. Es el quinto de nueve hermanos y desde muy joven, trabaja con máquinas excavadoras siguiendo los pasos de su padre. Con la crisis, se reinventa y monta una empresa de productos para hostelería. El día del intento de asesinato llevaba encima 16.000 euros euros en metálico y meses antes había contratado un seguro de vida de 300.000 euros.

