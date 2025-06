Jornadas de hasta 36 horas y sin cobrar las extras: así eran las condiciones de trabajo de un camarero de chiringuito

Miguel Palmer reconoce que ha llegado a quedarse en el restaurante después de jornadas hasta las 02:00 para luego entrar a las 07:00. "He llegado a estar contratado media jornada y cobrar lo demás en negro", cuenta.

Equipo de Investigación ha hablado con Miguel Palmer, un excamarero de chiringuitos, sobre cómo eran esas jornadas laborales que hacía en su puesto de trabajo. Unas que, tal y como destapa él en el programa, eran más bien largas.

Porque reconoce que ha llegado a hacer una jornada de hasta 36 horas: "he llegado a hacer una jornada así, de 36 horas. De acabar a la 01:30 o a las 02:00 y tener que volver a las 07:00".

"No me daba ni el tiempo para ir a casa. Directamente me quedé en el restaurante", cuenta.

Todo, por cero euros la hora extra: "En el contrato figuraban ocho... con suerte. He llegado a tener contratos de media jornada, trabajarla y lo demás cobrarlo en negro".

