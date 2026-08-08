Jordi Évole desvela que Miguel Bosé les pidió que quitaran "tres momentos" de su entrevista

Jordi Évole habló en este vídeo sobre la entrevista que le hizo a Miguel Bosé. Una entrevista en la que el artista aseguró saber más que el periodista sobre Ciencia.

Jordi Évole logró una entrevista con Miguel Bosé en su programa, Lo de Évole, en 2021. En dicha entrevista, donde hablaron sobre las polémicas declaraciones del artista en pandemia contra las vacunas, Bosé aseguró saber más que Évole sobre Ciencia.

"Yo sé más que tú. Te lo puedo asegurar, ero mucho más que tú porque yo me he informado mucho más, porque es un tema que me concierne y que me ha tocado directamente", afirmó el cantante al periodista, que le replicó: "¿Cómo te puedes sentir en esa posesión de la verdad en este tema?". Pero Bosé insistió: "Hay un plan urdido para que no se sepa".

En este vídeo de Equipo de Investigación, Jordi Évole desveló que el artista español pidió que se quitaran hasta tres partes de la entrevista: "Pasó una cosa que no me importa contar y es que él nos pidió que quitásemos tres momentos de la entrevista y quitamos dos" "Había un momento con un ordenador en el que yo iba a conectar con un médico que él me pidió quitarlo y yo le dije 'Miguel, tú quedas bien, porque es el momento en el que tú dices no me pongas a un científico... es él el que sabe, no yo'", recordó Évole, que explicó que "se mostraba vulnerable y dejaba de tener esa seguridad al 100% en lo que él decía". "Al no quitar ese momento yo creo que fue una de las de las cosas que le molestó", confesó el periodista.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación.

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