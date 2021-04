Jordi Évole reflexiona en su entrevista con Miguel Bosé sobre los científicos: "Hay una cosa que me sabe mal de todo esto. En toda esta conversación, que mira que ha sido larga, ha sido intensa, no hemos tenido ni una palabra de reconocimiento para gente, científicos y científicas, que están en sus laboratorios dejándose horas, horas y días y días de su vida para que nosotros podamos vivir un poco mejor".

"En cambio, estamos aquí en debates dos personas que no tienen ni idea de lo que es la ciencia", afirma el periodista, que destaca que "quería tener un recordatorio para esa gente que se está dejando la vida" por todos. "Jordi, yo no cuestiono a esa gente. Es gente que está preparando, por ejemplo, vacunas", explica Miguel Bosé, que defiende que jamás ha querido denigrar la investigación.

Eso sí, cuando Jordi Évole informa al cantante que va a llamar a un científico para que hablar con el sobre el negacionista y la pandemia, Miguel Bosé se niega. Incluso, el cantante agarra el ordenador de Évole: "Jordi, es feo lo que estás haciendo". Y es que Bosé reconoce que no es un profesional: "Yo hablo como ciudadanía, no me puedo poner a hablar con ningún científico". Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia.