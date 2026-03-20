Jairo Correa, perdió a su hija en el incendio de las discotecas de Murcia: "No tenían salida, estaban metidos en un horno crematorio"

Equipo de Investigación analiza el incendio de las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en Murcia, provocado por una máquina de fuego frío. Un superviviente y el padre de una de las jóvenes que murieron recuerdan cómo lo vivieron.

El 1 de octubre de 2023, las partículas de una máquina de fuego frío alcanzan el falso techo de la discoteca Teatre, en Murcia. El extintor no consigue apagar el fuego y, en minutos, las llamas se propagan a Fonda Milagros, la discoteca contigua.

Cuando llegan los bomberos, ambos establecimientos están prácticamente calcinados y 13 jóvenes mueren atrapados. Equipo de Investigación vuelve a la zona cero con Daniel, uno de los supervivientes, que en el vídeo sobre estas líneas recuerda la pesadilla que sufrieron en lo que hoy es un descampado.

"Se fue la luz, no se veía nada, simplemente oscuridad. De un momento a otro, empezaron a sacar a la gente, pero realmente nadie sabía nada", relata este joven, que asegura que ni sonaron las alarmas antincendios, ni nadie les avisó de que tenían que salir.

La hija de Jairo Correa murió aquella madrugada. Formaba parte de un grupo que celebraba un cumpleaños en la parte alta del local. La identificación se realizó mediante pruebas de ADN.

Leydi Paola tenía 28 años y, en sus últimos minutos de vida, envió un mensaje de voz a sus padres que, afirma Jairo emocionado, "se quedó en nuestra alma para siempre".

Ninguno de los amigos de su hija sobrevivió al incendio: "No tenían salida, el fuego los tenía acorralado, estaban metidos dentro de un horno crematorio", afirma este padre, que sostiene que su hija y las otras doce personas murieron "porque el Ayuntamiento no hizo lo que tenía que hacer: supervisar y hacer que las normas de seguridad se cumplan".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Jugando con fuego' en atresplayer.