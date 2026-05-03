Pistas en mitad del campo y Marbella como epicentro: hasta dónde llega la fiebre y el negocio del pádel:

En los últimos años este deporte se ha convertido en toda una fiebre. Equipo de Investigación analizaba en 2024 el furor por el pádel y el negocio alrededor del mismo.

El mundo del pádel ha pegado fuerte desde hace algunos años en España. Los clubes y pistas han aparecido en todo el territorio por decenas y los fans de este deporte también. En 2024, Equipo de Investigación analizaba el furor por el pádel, pero también el negocio que le rodea.

El programa descubría así que en medio del campo y en pueblos de apenas 30 o 50 habitantes se han levantado pistas que no cuestan menos de 30.000 euros y que están pagando con el dinero de las eólicas. En las ciudades, además, no hay urbanización nueva que se construya sin pista de pádel.

Nos hemos convertido en el país con más clubes y pistas de Europa. Cinco millones de personas se han apuntado a este deporte, que, aquí, nace en Marbella para los ricos y famosos.

Los reporteros del programa que presenta Glòria Serra viajan hasta Dubái, el emirato que se está llevando a los mejores monitores del país. Les hacen trabajar seis días a la semana y cobran 6.000 euros al mes. Necesitan más monitores para dar clases a las acaudaladas familias. Compran las pistas que se hacen en un pueblo de Alicante. ¿Es el pádel el siguiente deporte del que se van a adueñar?

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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