En el incendio de las discotecas de Murcia, 13 personas perdieron la vida. 13 personas con historias, familias rotas y una huella que no se podrá llenar. La madre de uno de los fallecidos celebraba su cumpleaños esa noche. Su hijo le sugirió seguir en la Fonda Milagros, pero ella le dijo que no.

"Le dije: '¿Te vas y me dejas sola?'. Me responde: 'Sola no te quedas, te quedas con tus primos y con mi tía, ahorita nos vemos'. No esperaba que el día de mi cumpleaños mi hijo me va a desaparecer así", lamenta, añadiendo que su hijo vino a España "para que no estuviera sola".

En Caravaca de la Cruz, esta tragedia ha conmocionado a los vecinos. Cuatro de las víctimas, dos parejas, vivían allí. La hermana de una de las fallecidas cuenta que su hermana y su pareja estaban "celebrando su aniversario".

Jorge era tractorista y trabajaba en la recogida de la uva. Rosi era una carismática trabajadora del equipo de limpieza del Ayuntamiento. También desde Caravaca salieron esa noche Leidy Paola, de 27 años, y su pareja Kevin Alejandro. Jairo, padre de Leidy Paola, compartía la despedida que les mandó durante el incendio.

También hay incredulidad en la familia nicaragüense de Eric, que celebraba su 30 cumpleaños con más de 20 amigos y familiares. Entre ellos, Walter, un primo que puedo escapar. Pero muchos quedaron arriba y suman dolor a esta tragedia.