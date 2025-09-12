Atracciones de medio millón de euros y parientes de Ángel Cristo: así son los Georgevich, el clan que marca la ley de la feria

Equipo de Investigación se adentra en el clan de los Georgevich, una familia formada por más de 40 feriantes repartidos por toda España. De todos ellos, Jorge es su patriarca y en este vídeo explica cómo funciona su negocio.

Equipo de Investigación visita el polígono en el que se encuentra el 'arsenal' de los Georgevich, un apellido que divide el mundo de la feria en dos y marca la ley que nadie reconoce, pero todos respetan.

Jorge Georgevich es su patriarca y, en el vídeo sobre estas líneas, explica el origen del apellido: "Nos llaman los húngaros". También desvela que su abuelo era el tío de Ángel Cristo, si bien "ellos se dedicaban al circo y nosotros a la feria y al cine".

Los Georgevich son una familia con más de cuarenta feriantes repartidos por toda España. De todos ellos, Jorge es el patriarca, el que toma cualquier decisión: "Es un problema porque a veces tienes que hacer cosas que no quieres", comenta Jorge, que asegura que "el que tiene que estar dando la cara soy yo y si parten la cara me la parten a mi".

Los Georgevich son un clan dueños de algunas de las atracciones más grandes del país. Algunas las muestran a las cámaras del programa, entre ellas una que tiene una antigüedad de 30 años y que se eleva hasta los 30 metros de altura. "Esto es una forma de vida, no es un trabajo para nosotros" afirma la mujer de uno de los hijos de Jorge.

Georgevich explica que tiene unas seis atracciones de las que "comemos todos". De las reparaciones y las revisiones, señala, se ocupan ellos. "Mis hijos ya saben cómo va todo. Escuchando los ruidos, saben si algo va mal o no", afirma.

El coste de cada atracción, apunta, supera el medio millón de euros y "de ahí para arriba": "Hoy en día hay atracciones que están cerca de millón de euros, pero eso ya no se puede comprar" comenta.

