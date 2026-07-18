La insólita huida de la dueña del "hostal de los horrores" al verse frente a las cámaras de Equipo de Investigación

Equipo de Investigación visitó dos de los inmuebles denunciados por sus inquilinos por supuestas condiciones de insalubridad. Durante el programa, la Policía realizó una inspección y, poco después, la propietaria abandonó el lugar apresuradamente al percatarse de la presencia de las cámaras.

Las denuncias por las condiciones de un alojamiento gestionado por una empresaria de origen chino llevaron a Equipo de Investigación hasta dos de las tres viviendas que explotaba en Madrid, donde alquilaba camas en literas a decenas de personas.

Varios inquilinos ya habían alertado de graves problemas de insalubridad y de las deficientes condiciones en las que aseguraban vivir. Durante una de las visitas del programa, la reportera intentó recabar la versión de la recepcionista de uno de los inmuebles, pero esta evitó responder tanto sobre el estado de la vivienda como sobre la propietaria.

En otra jornada de grabación, las cámaras captaron la llegada de varios agentes de la Policía, que acudieron al edificio para realizar una inspección. A la salida, los efectivos declinaron hacer declaraciones sobre el resultado de la actuación o sobre las condiciones del inmueble.

Minutos después apareció la propietaria del conocido como "hostal de los horrores". Al advertir la presencia del equipo de Equipo de Investigación, salió corriendo para esquivar las preguntas de los reporteros y evitar ofrecer cualquier explicación sobre las denuncias de sus inquilinos.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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