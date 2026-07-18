"Fue lo mejor que pude conseguir": la resignación de dos estudiantes ante un alquiler con cláusulas abusivas

Pagan 550 euros al mes por habitaciones que describen como "armarios" y conviven con otras seis personas. También denuncian que el propietario les obliga a abonar el alquiler en efectivo y les impone normas que consideran impropias de un contrato de arrendamiento.

Las cláusulas abusivas en los contratos de alquiler vuelven a situarse en el foco. Equipo de Investigación habla con dos estudiantes que denuncian las condiciones que tuvieron que aceptar para poder alquilar una habitación en España.

Entre las normas impuestas por el arrendador figura la prohibición de que las parejas de los inquilinos entren en la vivienda, la imposibilidad de consumir alcohol en las habitaciones y la facultad del propietario para acceder al piso con el fin de realizar el "seguimiento del contrato".

"Llega a veces tarde y hay una cierta intimidación", relata uno de los jóvenes, que asegura pagar 550 euros al mes por una habitación. Además, ambos denuncian que el propietario exige que el alquiler se abone en efectivo. "Los inquilinos pagan en efectivo porque quiere evitar declarar sus ingresos a Hacienda", afirman.

En el piso conviven siete personas en unas condiciones que describen como deficientes. "Mi habitación es muy pequeña, más un armario que una habitación, aunque al menos tiene ventana. Las paredes son muy finas y hay mucho ruido", explica uno de ellos. "Fue lo mejor que pude conseguir", concluye con resignación.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2025.

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