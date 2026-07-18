La "cara Ozempic", el efecto del que advierten los expertos tras adelgazar con el popular fármaco

Laura Molina contó a Equipo de Investigación cómo pasó de pesar 110 a 78 kilos gracias a Ozempic. Su rápida pérdida de peso también le provocó la llamada "cara Ozempic", un efecto que obliga a muchos pacientes a someterse a tratamientos para recuperar la firmeza del rostro.

La irrupción de Ozempic no solo transformó la vida de miles de personas que buscaban perder peso, sino que también dio lugar a historias como la de Laura Molina. Equipo de Investigación habló con ella en 2024, cuando acababa de escribir un libro sobre su experiencia con este medicamento y preparaba su publicación. "Quiero que en la portada se me vea de cuerpo entero para que se note todo lo que he perdido", explicaba entonces.

Laura aseguró que llevaba años intentando adelgazar sin éxito hasta que conoció Ozempic. En julio de 2022 pesaba 110 kilos y, tras iniciar el tratamiento, logró bajar 32 kilos hasta situarse en los 78. "Por casualidades de la vida conocí a alguien que lo había probado y decidí hacerlo yo también", relató. Reconoció, además, que comenzó a utilizar el medicamento sin que se lo hubiera prescrito un médico. "Estaba desesperada", admitió. Para ella, el cambio fue radical: "Ozempic me ha cambiado la vida; para mí es casi una medicación milagrosa".

Los efectos, según explicó, fueron prácticamente inmediatos. "Se me quitó el hambre, desapareció la ansiedad por el azúcar y podía pasar muchas más horas sin comer", recordaba. En apenas un mes llegó a perder entre cinco y seis kilos.

Sin embargo, el programa también puso el foco en una de las consecuencias de las pérdidas de peso tan aceleradas: la conocida como "cara Ozempic", un término utilizado para describir la flacidez facial provocada por la rápida reducción de grasa y masa muscular. Un efecto del que cada vez hablan más usuarios en redes sociales y que también ha afectado a numerosas personas que han recurrido a este tipo de tratamientos.

Para conocer cómo se trata este problema, Equipo de Investigación visitó una clínica de Madrid especializada en pacientes con este tipo de secuelas. El fisioterapeuta José Sanz explicó que el adelgazamiento brusco favorece la pérdida de soporte en el rostro, haciendo que la piel se descuelgue. Entre los tratamientos más habituales mencionó las infiltraciones reafirmantes, los tensores faciales y la rehabilitación de la musculatura facial. Según indicó, la recuperación suele prolongarse entre tres y cuatro meses y tiene un coste que oscila entre los 900 y los 1.100 euros.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de enero de 2024.

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