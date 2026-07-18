La historia de una mujer que perdió 27 kilos con Saxenda, el otro Ozempic: "Ha merecido la pena"

Raquel Robledo contó a Equipo de Investigación cómo logró perder 27 kilos gracias a un tratamiento con Saxenda. Tras años conviviendo con la obesidad, aseguró que el medicamento transformó su relación con la comida y le permitió recuperar actividades que antes no podía realizar.

Montar en bicicleta era, hasta hacía poco, algo impensable para Raquel Robledo. La obesidad le impedía realizar actividades cotidianas que hoy forman parte de su rutina. En 2024, Equipo de Investigación conoció su historia y el cambio que había experimentado tras comenzar un tratamiento con Saxenda, el primer medicamento inyectable aprobado para el tratamiento de la obesidad, comercializado desde 2016.

Raquel explicó que los problemas de peso la habían acompañado desde la infancia. "Con siete u ocho años ya tenía kilos de más", recordaba. Con el paso del tiempo, la situación fue empeorando debido a una lesión de espalda que limitaba su capacidad para hacer ejercicio. "Al practicar deporte me hacía muchísimo daño. Comía, no podía quemarlo y seguía engordando", relató. Su peso llegó a alcanzar los 135 kilos.

Según contó, el tratamiento con Saxenda transformó por completo su relación con la comida. "Me quitó esa ansiedad constante por comer, las ganas de picar entre horas o de cenar. Te quita el apetito prácticamente por completo", explicó. El medicamento le fue prescrito por su médica de atención primaria y, gracias a él, logró perder 27 kilos, un proceso que compartió con sus seguidores en redes sociales.

Ante las cámaras del programa mostró la ropa que había dejado de usar tras adelgazar. "Aquí se ve el cambio que ha pegado mi cuerpo", decía con satisfacción. No obstante, reconocía que, tras un año de tratamiento, había alcanzado un punto en el que ya no conseguía seguir perdiendo peso. Pese al elevado coste del tratamiento —unos 3.000 euros en doce meses—, aseguraba no arrepentirse: "Ha merecido la pena".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024 de laSexta.

*Puedes ver el programa al completo en atresplayer.com

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