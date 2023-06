30 años después del caso, Equipo de Investigación pudo localizar al carcelero de la farmacéutica de Olot, Sebastià Comas, y preguntarle por qué participó en el secuestro de Maria Àngels Feliu. "Claro, si vas engañado, que vas a buscar un paquete y resulta que la noche que me llaman, el paquete ya era 'pajarito'", respondía él.

Aseguró de que se dio cuenta de que se había visto implicado en un secuestro al ayudar a la víctima a salir del maletero: "Escuché unos gemidos de mujer", explicaba, relatando cómo la llevaron a un subterráneo. "Me di cuenta de que ya estaba metido y traicionado porque claro, al momento si ves que me quiero echar para atrás, me dice que estaré involucrado igualmente", afirmaba.

Según su relato, le prometieron "seis millones en cuatro días" pero el no quería "dinero de esta manera". Además, contó las condiciones del cautiverio de Maria Àngels, con "radio puesta para molestarla y no dejarla dormir" y defendió que no la liberó antes porque "no se podía". Además, apuntó que había alguien más implicado cuya identidad no se conoce. Puedes ver la entrevista completa en el vídeo.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de noviembre de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.