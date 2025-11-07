Hoy, Equipo de Investigación reconstruye el caso Paco 'El Bueno', el gestor de Vélez-Málaga investigado por una estafa millonaria

Equipo de Investigación viaja a Vélez-Málaga y Logroño, donde el gestor Francisco Gutiérrez Ortega, conocido entre sus vecinos como Paco 'El Bueno', fue detenido, para reconstruir su huida y el alcance de las denuncias, que superan los cinco millones de euros.

Esta noche, Equipo de Investigación, presentado por Gloria Serra, reconstruye el caso de Francisco Gutiérrez Ortega, conocido como Paco 'El Bueno', un gestor con más de cuatro décadas de trayectoria profesional en Vélez-Málaga, al que muchos vecinos confiaron sus ahorros y que hoy está en el centro de una presunta estafa millonaria, según la investigación policial y las querellas presentadas.

A través de testimonios inéditos, documentos judiciales y la propia canción que los vecinos le dedicaron, el programa analiza cómo un hombre muy querido y respetado se ve ahora implicado en una trama que ha sacudido la economía y la confianza de todo un pueblo.

El reportaje muestra cómo Paco captaba clientes con promesas de rentabilidad, viajes de lujo y cenas exclusivas, hasta ganarse la confianza de empresarios, trabajadores, policías y amigos íntimos. Cuando el dinero desaparece, Vélez-Málaga entera busca respuestas.

El programa de esta noche es un retrato sobre la confianza traicionada, el poder del engaño y la herida que deja una historia aún por resolver.

