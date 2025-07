José Antonio, estafado por 'Paco El Bueno': "Muchos afectados lo han perdido todo, los ahorros de su vida"

'Paco El Bueno' ha sido detenido. El agente de seguros habría estafado, presuntamente, cinco millones de euros. Este hombre de 47 años de Vélez-Málaga habría desaparecido con el dinero de, al menos, 80 personas. Javier y José Antonio son dos de las víctimas de este presunto estafador, que habrían perdido 25.000 y 14.000 euros.

José Antonio explica que conocía a Paco desde que era pequeño ya que iban al mismo colegio. "Teniamos, más o menos, una amistad", indica. El presunto estafador comenzó a trabajar en la aseguradora Catalana Occidente como agente comercial. "Me dijo que si quería invertir que me podía duplicar la rentabilidad que yo tenía en mi banco", expone.

Este decidió darle el dinero en efecto para que él lo gestionara. "Me dijo que me iba a dar unas claves para entrar en Catalana Occidente pero, eso nunca llegó", se lamenta José Antonio. "Fui a Catala Occidente y mi dinero no aparecía por ningún lado", añade, "el dinero se lo había llevado él".

Javier, por su parte, comenzó a invertir con Paco en 2021. "Los primeros ingresos sí aparecen pero, en 2022 y en 2025, me pidió dinero en efectivo", añade. Cuando Javier quiso obtener un extracto de todo lo invertido, "los últimos 25.000 euros no están".

Javier descubrió al estafa debido a que quería sacar dinero y cuando visitaba a Paco para obtenerlo este le daba largas. "Nunca llegó el dinero", expone. Muchos afectados de la población de Vélez-Málaga están a la espera de su llegada al municipio para saber qué ha pasado con su dinero. "Somos más de 200 afectados", expone José Antonio.

La situación, además, ha provocado que se haya resentido la salud de algunos afectados. Por ejemplo, un hombre ha sufrido un ataque al corazón, otros están con depresión. "Tienen ganas de morirse, lo han perdido todo", cuenta José Antonio, "todos los ahorros de toda su vida".