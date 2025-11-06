Mensajes violentos, pornográficos o degradantes a menores: Francia extiende la investigación a Aliexpress, Temu y Wish tras poner el foco en Shein

Sí, pero... La Comisión Europea ha descartado suspender a "ninguna plataforma" pese a que desde Bruselas también haya iniciado una investigación sobre Shein por la venta de productos ilegales.

El escándalo en Francia continúa. La Fiscalía gala ha iniciado una investigación contra Shein después de descubrir que la empresa china vendía muñecas sexuales con aspecto infantil, pero el caso se ha extendido a Aliexpress, Temu y la estadounidense Wish, en su caso por "la difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores".

Todo comenzó cuando las autoridades francesas denunciaron a Shein por vender a muñecas con apariencia de niñas menores de edad como juguetes sexuales. Y lo hacían con descripciones repugnantes del producto: "Muñeca fantástica para hombres solitarios, "muñeca sexual" o "juguete de masturbación masculina con cuerpo erótico, con vagina y ano realista".

Una venta que, pese a que la plataforma china haya retirado las ofertas, ha tenido consecuencias. Desde hace más de un día no entra en país ni un solo paquete de Shein que no sea revisado. En el mismísimo aeropuerto Charles de Gaulle de París están inspeccionando hasta 200.000 paquetes que han llegado por parte de la empresa.

Una intensa búsqueda que ha dado sus frutos. Uno de los hombres que compró una de esas muñecas ha sido detenido, mientras que también se han encontrado cosméticos no autorizados y juguetes peligrosos para los niños. Lo que no se ha encontrado, pese a que lo vende Shein, son armas como machetes o puños americanos, cuya venta en Francia se castiga hasta con cinco años de prisión y 75.000 euros de multa.

Tras la polémica, Francia ha iniciado un proceso para suspender la plataforma de Shein en el país. La medida tiene carácter temporal hasta que demuestre que todo lo que vende la empresa cumple la ley, pero el 'timing' ha cuadrado de tal manera que ha coincidido con la primera apertura de una tienda física en las calles de París.

Ahora bien, Shein no es la única en el punto de mira de la Fiscalía gala. Además, también se investiga a Aliexpress, Temu y la estadounidense Wish, en este caso por "la difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores".

Bruselas no sancionará

Francia ha iniciado esta cruzada contra las plataformas de ventas online en solitario y, por el momento, no contará con el apoyo de la Unión Europa. Bruselas ha explicado que, pese a que también tienen abierta una investigación sobre Shein por la venta de productos ilegales, no se sumará a la sanción gala con "ninguna plataforma":

El portavoz de política digital de la Comisión Europea, Thomas Regnier, ha señado que no hay intención de suspender a ninguna plataforma a nivel europeo. "Hay muchos contenidos legítimos en estas plataformas. Por el hecho de que circulen ciertos tipos de bienes ilegales no puedes bloquear de repente una plataforma", ha recalcado.

Por último, ha señalado que esa medida no está descartada por completo, pero que la suspensión será "el último recurso".