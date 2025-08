Otra vícitima de Paco 'El Bueno': ha estafado 300.000 euros a un amigo que invitó hace "un mes a la comunión de su hija"

Carlos era amigo y vecino del llamado Paco 'El Bueno'. Un hombre, de 47 años, que se ha convertido en uno de los mayores estafadores de los últimos tiempos. Porque Paco ha timado presuntamente a más de 200 personas cercanas a él o a su lugar de residencia: Vélez-Málaga. Ahora, se le busca. No se conoce su paradero y se habría escapado con el dinero de al menos 80 personas. Por todo ello, Carlos denuncia que el que un día fue "su amigo", le ha estafado 300.000 euros.

"Paco piensa un poco. En qué momento se te ha ocurrido esto", se pregunta y pide al mismo tiempo esta víctima. Porque a Carlos y el timador les unía una amistad y hasta una relación familia. "Estaba dentro de mi círculo de amigos. Hemos compartido eventos, viajes y cenas familiares", lamenta Carlos a laSexta. Incluso "hemos estado en la comunión de su hija hace mes y pico". Pero después de darle esos 300.000 euros, Carlos, como el resto de los casi 200 afectados, conviven entre el asombro y el enfado. Porque Paco era una persona muy conocida en el pueblo y ha estafado hasta a su propia familia.

Con ello, se habría embolsado más de cinco millones de uros. "Nosotros éramos amigos, puerta con puerta. Nos hizo confiar en él y la verdad que nunca habíamos escuchado un mal rumor o una mala palabra de nadie sobre él", cuenta Carlos.

"Empezamos a confiar con unas cantidades y, al principio, muy bien. Nos atendía y tenía una formalidad, pero esto fue decayendo", reconoce Carlos, pero todos confiaban en Paco y en la entidad Catala Occidente, porque eran de toda la vida. De hecho, Carlos cuenta que no empezaron a sospechar de verdad, que no se dieron cuenta de que se había fugado con su dinero, hasta que empezaron a faltar al colegio las hijas de Paco 'El Bueno'. "Todos conocíamos a una persona que no era capaz ni de matar a una mosca".

Eso sí, quiere dejar claro que no estaban confiando en cualquiera, sino en una persona que "era laureada como el mejor inversor", que ha conseguido muchos negocios y que estaba plenamente reconocido por las entidades competentes. "Esto no era como el timo de la estampita". Pese a ello, a Carlos le ha estafado 300.000 euros y a su madre otra cantidad elevada. "En una semana hemos llevado a mi madre a urgencias 20 veces. Está en tratamiento psicológico, todo el tiempo llorando y no quiere ni comer ni vivir".

Los afectados por esta estafa, siguen manifestándose ante la puerta de la oficina en la que operaba Paco 'El Bueno'. Un local que ya han bautizado como "la Fábrica de la Estafa". "No nos olvidéis", piden a la prensa. "Aquí se han hecho muchos negocios que ahora nos han dejado en la estacada". Piden a Catala Occidente "que estén ahí, que atiendan a las reclamaciones, porque hay casos muy importantes. Familias que van a perderlo todo". Carlos denuncia que ya hay afectados que están sufriendo enfermedades como la depresión.