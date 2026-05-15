Hoy, en Equipo de Investigación reconstruye el brote del Hondius: 'El virus del crucero'

Esta noche, el programa de laSexta sigue el rastro del hantavirus desde Sudamérica hasta Europa y analiza los fallos que permitieron su expansión.

Un barco atrapado en alta mar, pasajeros enfermos sin asistencia médica y un virus que se extiende sin control. Equipo de Investigación reconstruye este viernes el brote de hantavirus a bordo del crucero Hondius, una crisis sanitaria que ha acabado teniendo impacto internacional.

Equipo de Investigación muestra en 'El virus del crucero' cómo el Hondius, un buque de expedición que navegaba por algunas de las zonas más remotas del planeta, quedó aislado frente a Cabo Verde tras detectarse varios casos graves de hantavirus a bordo. Sin autorización para atracar y con su único médico enfermo, más de 140 personas permanecieron atrapadas en una situación límite.

A través de testimonios exclusivos, imágenes inéditas y documentación oficial, el programa reconstruye paso a paso la cronología del brote: desde la muerte del primer pasajero en plena travesía hasta la expansión del virus fuera del barco tras varias escalas internacionales.

La investigación sigue además el recorrido previo de una pareja neerlandesa por Sudamérica, clave para entender el posible origen del contagio. Su paso por zonas donde el virus está presente de forma endémica abre la puerta a distintas hipótesis sobre cómo se produjo la infección.

El reportaje analiza también los fallos en los protocolos sanitarios, la respuesta de las autoridades internacionales y cómo una expedición de lujo ha terminado convirtiéndose en una crisis global.

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