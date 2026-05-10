El mayor 'simpa' de la historia de España de produjo en Galicia: 200 invitados, un menú de categoría y 4.000 euros "solo en bebidas"

La factura sin pagar más grande que se conoce hasta la fecha se dejó en una local de Galicia durante un bautizo. La dueña del restaurante afectado hablaba en 2023 para Equipo de Investigación acerca de cómo se produjeron los hechos.

Casi 200 personas, 4.000 euros solo en bebidas y una cantidad por pagar de 5.050 euros fue lo que un grupo que celebraba un bautizo dejó a deber en un restaurante de de la comunidad. El 'simpa' más multitudinario de la historia de España se produjo en 2023 en Galicia.

En un especial de 2023 de Equipo de Investigación en el que se analizaba esta práctica tan extendida en España, el programa hablaba entonces con la dueña del local. "El padre del niño pagó un dinero de fianza, en total 3.500, y el resto se tenía que pagar el día del evento", contaba María Suárez. El menú para los 200 comensales constaba de un primer plato "a base de embutidos" y una ensalada de "verdura, pepino, espárragos, huevo cocido, tomate"; un segundo de "merluza a la romana con patatas al vapor" y un tercero de "carne a la brasa con un chorizo criollo y patatas", además de postre y bebidas.

Aunque lo que más llamó la atención de la hostelera fue la petición previa acerca de las preferencias del padre en cuanto a las bebidas alcohólicas. "Había que poner una botella de whisky desde el principio de la comida en la mesa. Se acaba una y poner otra", le indicaron. No se escatimó en gastos.

Tras un evento perfecto en el que todos los invitados disfrutar llegó la hora de pagar, fue entonces cuando e marcharon a disfrutar de los fuegos artificiales dejando a deber la extensa cuenta. "No se pueden hacer fiestas a todo trapo y cargarle el mochuelo a los demás, que vivimos de trabajar", denunciaba la propietaria.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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