Así se diferencian una camiseta de fútbol oficial y una falsa: "El precio no está justificado"

Un laboratorio textil analizaba en 2024 las prendas oficiales de fútbol con las que se venden en plena calle y llegaba a la conclusión de que el importe de la oficial es demasiado alto. "Estaría justificado en cuanto a valor de marca", decían.

Las diferencias entre las camisetas de fútbol oficiales y las falsificadas cada vez son menos. 'Eurofins Textile Spain', un laboratorio textil, analizaba en 2024 para Equipo de Investigación estas prendas tras haber pasado por una decena de lavados.

Nada más observarlas el director general de la empresa, Enrique Rivas, lo tenía claro. "En la supuesta falsificación, se puede ver que empieza a saltar lo que es el estampado. En la camiseta oficial, el logo de la Champions, de la UEFA Foundation se están empezando a despegar. En cambio, en la supuesta falsificación, no", explicaba ante las cámaras del programa.

Mientras que la camiseta oficial costaba 135 euros, la supuestamente falsificada valía 25 en plena calle. Una diferencia que no está justificada en términos de calidad a ojos de Rivas: "En cuanto a calidad no está justificado esta diferencia de precio. Estaría justificado en cuanto a valor de marca y otros parámetros que no son tangibles en laboratorio".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 6 de abril de 2024.

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