Ahora

Esta noche, en laSexta

Hoy, en Equipo de Investigación, la 'fiebre por los pistachos': ¿negocio del futuro o la próxima burbuja agrícola?

A partir de las 22:30, en laSexta, Glòria Serra muestra en Equipo de Investigación lo que hay detrás del boom del pistacho: ¿qué oculta este fenómeno que lo tiñe todo de verde?.

Hoy, en Equipo de Investigación, la 'fiebre por los pistachos': ¿negocio del futuro o la próxima burbuja agrícola?

Este viernes, a las 22:30h, laSexta estrena un nuevo reportaje de Equipo de Investigación, presentado por Glòria Serra: 'La fiebre por los pistachos'. El programa viaja a Dubái para seguir el rastro del fenómeno del chocolate viral que ha disparado la demanda mundial de pistachos y descubre cómo este fruto seco, convertido en objeto de lujo, pone en jaque al mercado internacional.

Hoy el pistacho se paga a precio récord, hasta 150 euros el kilo. España espera una cosecha histórica y miles de hectáreas de viñedo y olivar se están arrancando para plantar pistacheros. La rentabilidad prometida, del 12 al 17% anual, ha atraído a grandes fortunas, ejecutivos y futbolistas.

Pero detrás del boom hay otra cara: fraudes al consumidor, especulación en el campo y un pueblo entero en pie de guerra contra la mayor plantación de pistachos de Europa.

¿Por qué nunca antes se había consumido tanto pistacho? Un árbol del desierto, resistente a la sequía y al frío, que se presenta como el nuevo "oro verde".

Las 6 de laSexta

  1. El término que divide al PP: el discurso de Feijóo choca con líderes autonómicos que ya hablan abiertamente de "genocidio" en Gaza
  2. Espinosa de los Monteros presenta su centro de pensamiento con la aparición sorpresa de Víctor de Aldama
  3. Pulseras antimaltrato: de la negación al reconocimiento de fallos, una semana de contradicciones y dudas
  4. De Cristóbal Colón a Charlie Kirk, pasando por Abraham Lincoln y Louis Braille: así es la historia de las monedas conmemorativas en EEUU
  5. "Lo dije y lo seguiré diciendo": la viuda del ganadero asesinado en Ribadesella mantiene su relato a pesar de la denuncia de su hermana
  6. El día que Leiva se quede sin voz: "Soy un desgraciado de oficio, cantante y compositor"