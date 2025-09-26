Hoy, en Equipo de Investigación, la 'fiebre por los pistachos': ¿negocio del futuro o la próxima burbuja agrícola?

A partir de las 22:30, en laSexta, Glòria Serra muestra en Equipo de Investigación lo que hay detrás del boom del pistacho: ¿qué oculta este fenómeno que lo tiñe todo de verde?.

Este viernes, a las 22:30h, laSexta estrena un nuevo reportaje de Equipo de Investigación, presentado por Glòria Serra: 'La fiebre por los pistachos'. El programa viaja a Dubái para seguir el rastro del fenómeno del chocolate viral que ha disparado la demanda mundial de pistachos y descubre cómo este fruto seco, convertido en objeto de lujo, pone en jaque al mercado internacional.

Hoy el pistacho se paga a precio récord, hasta 150 euros el kilo. España espera una cosecha histórica y miles de hectáreas de viñedo y olivar se están arrancando para plantar pistacheros. La rentabilidad prometida, del 12 al 17% anual, ha atraído a grandes fortunas, ejecutivos y futbolistas.

Pero detrás del boom hay otra cara: fraudes al consumidor, especulación en el campo y un pueblo entero en pie de guerra contra la mayor plantación de pistachos de Europa.

¿Por qué nunca antes se había consumido tanto pistacho? Un árbol del desierto, resistente a la sequía y al frío, que se presenta como el nuevo "oro verde".