Hoy, Equipo de Investigación analiza 'El timo de los billetes dorados'

Equipo de Investigación reconstruye una trama de la venta de llamativos billetes dorados con la promesa de una futura revalorización millonaria. Una trama que habría movido más de diez millones de euros.

Este viernes, a las 22:30 horas, Equipo de Investigación estrena un nuevo programa. Esta vez, Glòria Serra analiza 'el timo de los billetes dorados'. Este programa reconstruye una insólita trama que, según la investigación, habría movido más de diez millones de euros: la venta de llamativos billetes dorados con la promesa de una futura revalorización millonaria.

En el centro de la historia está Salvador Romero, un empresario gaditano que llegó a presentarse como capitán de una ONG internacional. Los reporteros siguen el rastro del dinero, acceden a compradores y al entorno más cercano de Romero, recuperan las reuniones en las que se hablaba de futuras fortunas y consiguen algunos de los billetes adquiridos por sus clientes.

La investigación culmina frente al propio Romero, que niega haber estafado a nadie, pero reconoce ante las cámaras que "los billetes, en sí, no valen nada". Además, el empresario asegura que un importante bufete de abogados le habló de su futura revalorización, aunque se niega a identificarlo.

*Puedes volver a ver los episodio de Equipo de Investigación en atresplayer. com

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