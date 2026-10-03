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La dueña del 'hostal de los horrores' sale corriendo al encontrarse con las cámaras de Equipo de Investigación

La propietaria del conocido como 'hostal de los horrores' evitó responder a Equipo de Investigación y salió corriendo al descubrir las cámaras. Varios inquilinos habían denunciado graves problemas de insalubridad en las viviendas.

La dueña del 'hostal de los horrores' echa a correr para no responder a Equipo de Investigación tras una inspección

La propietaria de varias viviendas en Madrid, bautizadas por algunos inquilinos como el 'hostal de los horrores' por las condiciones de insalubridad denunciadas, evitó responder a las preguntas de Equipo de Investigación y terminó echando a correr al encontrarse con las cámaras del programa.

El equipo del programa acudió en diferentes jornadas a dos de las tres viviendas que una mujer de origen chino utiliza como alojamiento en la capital. En estos inmuebles se alquilan camas instaladas en literas a diferentes personas. Varios de los arrendatarios han presentado denuncias y han señalado la existencia de graves problemas relacionados con la salubridad de los pisos.

Durante una de las visitas, Equipo de Investigación intentó conocer la situación del inmueble y localizar a la propietaria. La recepcionista de una de las viviendas, sin embargo, prefirió no contestar a las preguntas sobre el estado del alojamiento ni sobre la mujer responsable de los pisos.

En otra jornada, las cámaras del programa registraron la llegada de dos agentes de Policía a uno de los edificios. Los agentes acudieron al inmueble para llevar a cabo una inspección y, posteriormente, evitaron hacer declaraciones sobre las condiciones que habían encontrado en la vivienda.

La situación cambió poco después con la llegada de la propietaria. Al descubrir que las cámaras de Equipo de Investigación se encontraban en el lugar, la mujer reaccionó alejándose rápidamente y echó a correr para evitar ser entrevistada.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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