Drogas, sexo y peleas, el polémico reality 'La casa de los gemelos' reabre el debate sobre dónde está el límite en las plataformas

Los detalles El reality, organizado por dos hermanos 'youtubers', estuvo retransmitiendo imágenes de agresiones e insultos durante horas sin que las plataformas donde se emitía, YouTube y Kick, hiciesen nada.

El reality 'La casa de los gemelos', organizado por dos 'youtubers', generó controversia al mostrar drogas, sexo, insultos y agresiones. Durante nueve horas de emisión sin guion ni normas, participaron figuras polémicas de internet, resultando en empujones, gritos y autolesiones, mientras YouTube y Kick no intervinieron. El equipo de seguridad tuvo que intervenir varias veces hasta que los creadores decidieron cerrar el directo al reconocer que "esto se ha descontrolado". Este incidente reabre el debate sobre el control de plataformas que permiten contenidos extremos, recordando casos similares en España y Francia, donde expertos piden mayor regulación.

Drogas, sexo, insultos y agresiones. Esto es lo que se podía ver en el reality 'La casa de los gemelos' que organizaron dos hermanos 'youtubers'. Este formato contó con la presencia de algunas de las figuras más extravagantes y controvertidas de internet, las cuales se reunieron en una casa.

Sin guion, sin normas, a los 25 minutos, ya comenzó la polémica. En total, fueron nueve horas de retransmisión donde se pudieron ver empujones, gritos o lanzamientos de objetos entre dos de sus siete invitados sin que las plataformas donde se retransmitía, YouTube y Kick, hiciesen nada.

Las amenazas, las humillaciones y otras descalificaciones, influenciadas por el alcohol y las drogas hasta llegar a autolesionarse, se sucedieron durante las nueve horas que estuvo emitiéndose.

Durante este tiempo, el equipo de seguridad se vio obligado a intervenir varias veces. Finalmente, los creadores decidieron cerrar el directo. "Esto se ha descontrolado", reconocían ellos mismos.

Ahora, el foco está puesto en cómo durante todo el tiempo que estuvo emitiéndose, ninguna plataforma actuó para cortar la emisión, a pesar de haber traspasado todos los límites. Un hecho que reabre el debate sobre dónde está el control de estas plataformas que toleran contenidos extremos.

Lo cierto es que no es la primera vez que vemos algo así. Aquí en España hemos podido presenciar algo parecido con Silvia Charro y Simón Pérez, al que pagaban por humillarse en directo.

En Francia, la muerte de un 'streamer' fue retransmitida en directo en Kick, tras 12 días de torturas. Los expertos piden más control en redes para evitar que este tipo de contenidos esté al alcance de todos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.