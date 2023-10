Una familia llegó a entregarle más de 200.000 euros a la joven conocida como 'la Reina de la Burundanga' para tratarse un cáncer que en realidad no tenía. La abogada de los afectados explica en Equipo de Investigación que el padre fue diagnosticado de cáncer, una circunstancia que Natalia aprovechó para mentir, diciendo que a ella también.

Fue más allá en sus mentiras diciéndoles que solo podía tratarse de la enfermedad en Navarra. Ante este testimonio, el hombre decidió ayudarla económicamente. Natalia les enviaba fotografías en las que aparecía con un gotero en el brazo o haciéndose pruebas en el hospital, como puede observarse en el vídeo superior. No obstante, en las imágenes "nunca se le veía la cara", destaca la abogada.

"Estoy mala de la quimio y me duele la tripa"; "Hoy me dan la quimio, así que voy a estar como un mojón"... Son ejemplos del tipo de mensajes que enviaba a estas personas. Sin embargo, la familia comenzó a desconfiar del relato de 'la Reina de la Burundanga', como explica la letrada, pues descubrieron que la chica no presentaba "ninguna de las consecuencias típicas" del tratamiento.

"No se encontraba cansada, no se le caía el pelo... Al revés. Acaba un tratamiento y ese mismo día se va a jugar un partido de fútbol", relata la abogada. Un informe forense terminaría por confirmar las sospechas de la familia: Natalia nunca tuvo cáncer.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2023, que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.