El enfermero de Maradona habla por primera vez y desvela la falta de medios: "Decían que era un paciente psiquiátrico y no lo necesitaba"

Ricardo Almirón, enfermero de Maradona en sus últimos días nunca había concedido una entrevista. Ahora habla con Equipo de Investigación y desvela la falta de medios en la casa del astro argentino y lo que le dijeron cuando pidió un desfibrilador.

Una semana antes de la muerte de Diego Armando Maradona, su enfermera comunica una caída. Ricardo Almirón, otro de los enfermeros, pregunta si había algún diurético para administrarle.

Almirón nunca había concedido una entrevista. Ahora habla para Equipo de Investigación y asegura que nunca recibió respuesta a aquella pregunta y que, por tanto, no se le administró.

Mientras tanto, el kinesiólogo de Maradona, Nicolás Taffarel, avisaba al médico del exfutbolista, Leopoldo Luque, de una importante hinchazón de su paciente, a lo que el doctor no le dio importancia. "Él estaba ahí e ignoró la hinchazón de mi papá, y de hecho no lo fue a ver. No lo puedo entender a día de hoy", afirma Jana Maradona, hija del astro argentino, al escuchar los audios.

Carlos Cottaro, terapeuta de Maradona, reconoce que la casa en la que se estaba recuperando el '10' de Argentina no contaba con ningún equipamiento sanitario, ni máquina de reanimación pulmonar, desfibrilador, tubo de oxígeno o una ambulancia en la puerta.

Almirón lo confirma y, además, asegura que pidió un desfibrilador a Martino Perroni, el coordinador de los enfermeros. Sin embargo, sostiene que la respuesta fue que Maradona "es un paciente psiquiátrico y no lo necesita". Sus primeros días en la casa de Tigre, apunta, fueron con su propio instrumental, su tensiómetro y su testacopio.

Perroni, por su parte, asegura que hizo pedidos de lo que "personalmente me parecían mínimamente necesarios". Sin embargo, afirma que nunca obtuvo respuesta.

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Maradona, sus últimos 14 días' en atresplayer.

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