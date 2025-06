"Hay pagar la cerveza a 15 euros": la solución de José María O'Kean para hostelería

Pese a que España es el país del mundo con más bares por habitante, la falta de camareros profesionales es una problemática que asola el sector de la hosteleríaya desde hace algunos años. También la precariedad laboral. Así, en un programa de Equipo de Investigación de 2022, el catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla José María O'Kean no duda en ofrecer una solución a esta problemática, aunque con un 'pero'.

"La solución es pagar más, poner unos horarios más lógicos y formar a la gente dentro de las empresas, pero es pagar la cerveza a 15 euros", asegura el experto, debido al aumento de costes que eso conllevaría para la empresa. De esta manera, "los consumidores tendríamos que ver si estamos dispuestos a pagar eso".

Y si esta no es una opción, ¿están los camareros en peligro de extinción? O'Kean no lo niega "porque también aparecerán bares alternativos que no tengan esa calidad y esos precios más altos". Una de estas fórmulas sería el "autoservicio", algo ya muy en boga en países extranjeros, como algunos de Asia.

La subida de la inflación desde el estallido de la guerra en Ucrania ha llevado al sector hostelero a sobrepasar los límites en cuanto a condiciones laborales que, según algunos de los testimonios que se dan en este programa, llegan a ser de "semiesclavitud".

Los empresarios tratan de sobrevivir intentado dar esquinazo a la Inspección de Trabajo y a la Seguridad Social, mientras los trabajadores lo sufren.

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.