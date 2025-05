"Hay muchos hosteleros que se aprovechan y pagan en negro": la crítica de un empresario de hostelería a algunos compañeros

Carmelo Rojas, con más de 45 años de experiencia en el sector, tuvo que prescindir en 2022 de tres de sus camareros por la subida de los precios de los alimentos. "El que esté que esté y el que no que cierre y se vaya a su casa", asevera en referencia a los hosteleros que no cumplen con la legalidad laboral.

Carmelo Rojas lleva más de 45 años trabajando en el sector de la hostelería. En 2022, como contaba entonces a Equipo de Investigación, tuvo que prescindir de la mitad de la plantilla de su bar porque la subida de precios de los alimentos no le permitía pagarles como quisiera. Él, como hostelero y que hace las veces de cocinero, se muestra ante la cámara muy crítico contra aquellos compañeros del sector que se aprovechan y rebasan la legalidad laboral.

Sus gastos fijos ascendían a 24.000 euros al mes, sin tener cocinero, ya que no puede permitírselo. Aun así, solo ha subido un euro el precio de su menú del día. "No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio, para que podamos vivir las cuatro familias", explica en el vídeo que ilustra esta noticia.

Según indica, cada uno de ellos cobraba 1.400 euros por ocho horas diarias. "Hay muchos hosteleros que se aprovechan y pagan en negro. El que esté que esté y el que no que cierre y se vaya a su casa", aseveró.

El hombre también cuenta cómo de 2021 a 2022 la cerveza o el café quintuplicaron su precio. También las subidas en la factura de la luz. "Es todo, la luz, las cervezas, el vino, el agua... es todo en general", asevera.

