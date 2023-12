IM Academy, una supuesta academia de trading en criptomonedas contaba en 2022 con más de 150.000 seguidores en redes sociales. Un redactor de Equipo de Investigación investigó en los distintos perfiles para conseguir acceder a las cuentas del CEO, Chris Terry, que se definía a sí mismo como "trader, inversor y filósofo".

En uno de los vídeos que publicó en 2022, afirmaba que "la compañía" no estaba "rota". Curiosamente, subido unos días después de las detenciones que se produjeron de miembros de la cúpula en España. Tirando del hilo de este perfil, el periodista llega a dar con un número de teléfono. "Hey! he visto en tu Instagram que estás con el tema del trading y me gustaría mejorar para ganar más pasta", le escribió, haciéndose pasar por un interesado en la supuesta academia. En menos de 5 minutos recibió la respuesta en forma de audio, en la que le proponía hacer una videollamada.

"Nosotros somos usuarios de una plataforma de educación que te enseña habilidades para que tu dinero pueda hacer dinero sin tu tiempo. Yo estaba en 4º año de carrera y he estudiado ciencias del deporte. Te preparan para ser un buen profesional, pero para que seas pobre, realmente", afirmaba en este encuentro virtual.

"Y una cosa, si no quieres responder no respondas, pero, ¿has ganado mucho dinero con el tema de las criptomonedas?". Esta pregunta dejó completamente descolocado al miembro de IM Academy. "Bueno, he tenido ganancias", respondía escuetamente, para después reconducir la conversación. "Yo no quiero que tú empieces por emoción de dinero, sino que quiero que empieces por emoción de educarte para ganar una habilidad para ganar dinero". Seguidamente, le enseñó las fotografías y perfiles de algunos de los 'educadores'.

La primera de ellas es una de las detenidas en la operación policial. "Es muy amiga mía". El joven insistía en su discurso inicial de nuevo. "El primer mes no te vas a hacer millonario, pero con el tiempo aprendes a posicionar tu dinero y eso es algo que te enseñaré más adelante". La academia costaba 150 euros al mes, pero había una opción de 'beca', que consistía en compartir el código de registro con otras personas, para poder reclutar a nuevos alumnos.

* El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa emitido por primera vez en 2022.