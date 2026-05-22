"Hace años que la droga ya no es lo que era": una adicta afirma que el fentanilo lleva mucho tiempo presente en la Cañada Real

Equipo de Investigación visita la Cañada Real para averiguar si el fentanilo ya está presente en uno de los principales puntos de venta de droga de Madrid. Allí, una consumidora asegura que desde hace tiempo se corta la droga con esta sustancia.

Un estudio de dos hospitales de Barcelona detecta fentanilo en el 8 % de las muestras de orina de casi 200 consumidores y, para averiguar si el fentanilo circula en las zonas habituales de venta de droga en España, Equipo de Investigación se traslada hasta el Sector 6 de la Cañada Real. Es uno de los puntos más degradados de Madrid.

Los reporteros del programa preguntan a una consumidora de cocaína y heroína, que asegura que "hace años que la droga ya no es lo que era". Afirma que se lleva mucho tiempo "cortando la droga con fentanilo porque es lo que más barato sale". De hecho, asegura que incluso se llega a vender fentanilo "como si fuera heroína".

"Han descubierto que la gente se engancha más a la droga y a ellos les interesa porque nos tienen más a su merced", afirma esta mujer, que asegura que nota "problemas a la hora de coordinación de piernas, brazos, todo. Las cosas se te olvidan". "En un año he pedido lo que no he perdido en veinte", añade.

La adicta accede a obtener una muestra de la droga para analizarla en un laboratorio. Diez minutos después, vuelve con ella. "Van de las dos cosas: base y heroína. Alguna de las dos contiene fentanilo seguro", afirma.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Fentanilo: la amenaza invisible' en atresplayer.