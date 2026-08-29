El joven hacker Alcasec se sinceró así con Equipo de Investigación tras su paso por la cárcel: "Me ha venido bien"

Con solo 19 años, José Luis Huertas, conocido como Alcasec, ya había pasado dos veces por un centro de menores y había ingresado en prisión acusado de liderar una organización criminal.

José Luis Huertas acabó ingresando en la prisión de Alcalá Meco acusado de varios delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal, descubrimiento y revelación de secretos, blanqueo de capitales y un delito contra las altas instituciones del Estado. Sin embargo, apenas pasó dos meses entre rejas, ya que el juez decretó su libertad provisional a la espera de juicio.

Tras salir de prisión, Equipo de Investigación acudió al local donde había sido detenido para hablar con él. Ante las cámaras del programa, Alcasec niega ser el líder de una organización criminal, aunque reconoce haber vendido datos y confirma su participación en varios ataques informáticos, salvo el relacionado con el Ayuntamiento de Granada.

El joven reconoce incluso haber accedido al "punto neutro" del Poder Judicial. Cuando el reportero le pregunta si era consciente de la gravedad de lo que estaba haciendo, responde que sí y explica que actuó movido por "una especie de venganza o rabia" contra un juez que le mantuvo seis meses en un centro de menores de manera irregular.

Alcasec sostiene que con aquel ataque quiso demostrar "la debilidad del sistema", aunque admite que posteriormente vio una oportunidad para ganar dinero. También reconoce que se arrepiente de haber vendido los datos: "Me arrepiento de haberlos vendido, pues sí", afirma, aunque asegura que desconocía qué uso iban a hacer de ellos quienes los compraban.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación.

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