Los juzgados de Granada, en septiembre de 2020 y tras la celebración de dos juicios en la misma mañana, condenaron a el Banano a 4 años y medio de prisión. Sin embargo, por esas fechas seguía teniendo causas pendientes. Él forma parte de uno de los clanes más conocidos de Pinos Puente (Granada): Los Tontos. Equipo de Investigación se trasladó ahí para conocer más sobre este clan en un programa de 2020 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

Cuando el equipo del programa se traslada a uno de los barrios donde residen Los Tontos, lo primero de lo que se percatan es del olor a marihuana. Una vecina accede a hablar: es Ángeles Fernández Heredia, una de las tías de el Banano, pero ella niega que le conozca ni que conozca a Los Tontos. "Marihuana no tengo ninguna", es lo primero que dice.

"Yo no sé a lo que se dedica la gente. Yo sé a lo que me dedico. Que cuando no tengo para comer, me cojo un bolso, me meto en el Mercadona y robo comida para mis niños. Porque soy madre soltera", explica. Niega conocer a Los Tontos o El Banano, pero sabemos que es una de las tías de el Banano.

