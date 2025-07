La chispa que prende la cacería al migrante en Torre-Pacheco: una agresión, un bulo y los mensajes de odio de la ultraderecha

Los altercados en Torre-Pacheco no son espontáneos, sino que han sido fomentados en redes sociales tras la agresión a Domingo, un vecino del municipio. Aunque Domingo no pudo identificar a sus agresores, grupos de ultraderecha han aprovechado el incidente para difundir mensajes racistas y xenófobos. Se han compartido carteles violentos y falsos vídeos, como uno difundido por Alvise Pérez, que no corresponde al incidente en cuestión. Además, circula un falso comunicado del Ayuntamiento culpando a migrantes, originado en canales prorrusos. La ultraderecha continúa incitando a la violencia, organizando patrullas ilegales y difundiendo mensajes de odio en redes sociales, lo que ha resultado en noches de tensión y varios detenidos.