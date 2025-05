Las graves consecuencias de las salmoneras de salmón chileno: "Muere el fondo marino por falta de oxígeno"

Equipo de Investigación viaja a Chile, donde unos pescadores acceden a llevar a los reporteros a unas granjas de salmón. Uno de ellos, quien ha trabajado como operario en una de las piscifactorías, denuncia las graves consecuencias de las salmoneras: "Muere el fondo marino por falta de oxígeno".

En este sentido, el hombre explica que "falta oxígeno porque hay una gran cantidad de biomasa, de salmones respirando en un espacio muy cerrado". "Todo el salmón nada en círculo y apelotonado frente a una boya que lo alimenta. Es un salmón que está chocando, al que se le están pegando los piojos, las enfermedades y, al final, antes de que quede más feo y más podrido el filete, hay que quitarlo, para recortarle la parte fea y venderlo en el mercado extranjero", subraya, a lo que añade que "hay que sacar la mortalidad", porque "no puede haber "mortalidad podrida en la jaula" junto a otros salmones.

"¿Cómo pueden permitir a las salmoneras que se abandone esto y no tenga ningún tipo de responsabilidad para retirarlo?", se pregunta la reportera, a lo que el pescador responde que no sabe por qué se permite. "No lo entiendo, pero así funciona el sistema en Chile", lamenta.

