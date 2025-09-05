El gran hallazgo de la Guardia Civil en la casa de 'El Patrón':1.000 macetas de marihuana con un valor de hasta 300.000 euros

Equipo de Investigación revela que, además de la plantación, en la casa de 'El Patrón' los agentes hallaron un vestidor con un centenar de prendas de marca, 40 pares de zapatos de lujo y joyas, como ya mostró el programa en 2022.

El excesivo consumo de luz en la calle de 'Los Piños' alertó a las autoridades y desencadenó la primera gran operación contra el clan. Hasta 60 guardias civiles y 20 militares participaron en el despliegue en la calle Guadalete. Un agente explicó a Equipo de Investigación que se trató de la "mayor operación en la zona contra el narcotráfico de marihuana".

Al registrar la vivienda de 'El Patrón', la Guardia Civil descubrió una enorme plantación con 1.000 macetas, cuyo valor en el mercado podría superar los 300.000 euros.

Justo al lado del invernadero, los agentes hallaron un vestidor con un centenar de prendas de marca y 40 pares de zapatos de lujo.

