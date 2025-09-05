Ahora

hemeroteca de 'equipo de investigación'

El gran hallazgo de la Guardia Civil en la casa de 'El Patrón':1.000 macetas de marihuana con un valor de hasta 300.000 euros

Equipo de Investigación revela que, además de la plantación, en la casa de 'El Patrón' los agentes hallaron un vestidor con un centenar de prendas de marca, 40 pares de zapatos de lujo y joyas, como ya mostró el programa en 2022.

Macetas de marihuana halladas en la casa de 'El Patrón'

El excesivo consumo de luz en la calle de 'Los Piños' alertó a las autoridades y desencadenó la primera gran operación contra el clan. Hasta 60 guardias civiles y 20 militares participaron en el despliegue en la calle Guadalete. Un agente explicó a Equipo de Investigación que se trató de la "mayor operación en la zona contra el narcotráfico de marihuana".

Al registrar la vivienda de 'El Patrón', la Guardia Civil descubrió una enorme plantación con 1.000 macetas, cuyo valor en el mercado podría superar los 300.000 euros.

Justo al lado del invernadero, los agentes hallaron un vestidor con un centenar de prendas de marca y 40 pares de zapatos de lujo.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022.

*Puedes ver el programa completoen atresplayer.

Las 6 de laSexta

  1. Maribel Vilaplana rompe su silencio sobre su comida con Mazón: "No era consciente de lo que pasaba; el presidente no me trasladó ninguna inquietud"
  2. Trump amenaza con aranceles a Europa por la multa a Google
  3. Al menos 12 manifestantes detenidos por paralizar la etapa de La Vuelta en L'Angliru
  4. El entorno de García Ortiz insiste en que debe seguir para garantizar la fortaleza de la institución contra las mentiras y los poderes ocultos
  5. 2.600 kilómetros de gas y 30 años de compromiso: así es el 'Power of Siberia 2', un megagasoducto que unirá Rusia y China
  6. Detienen en Castelldefels a un violador que asaltaba con gran violencia a sus víctimas disfrazado con peluca, bigote y gafas de pasta