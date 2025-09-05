El coche de un policía aparece completamente calcinado tras interceptar al padre de 'El Patrón' en un control

Equipo de Investigación presenció en 2022 el control en el que la policía interceptó a 'El Piño', padre de 'El Patrón'. Ante las preguntas de la reportera, el hombre le falto el respeto: "Tienes una cara de meterte unas pedazo de rayas… no veas el enganche que tiene que tener".

Tras instalar un control en el principal acceso a Puerto Serrano, tres patrullas de la Policía Local interceptaron a 'El Piño', padre de 'El Patrón'. La operación generó gran tensión en el municipio, y apenas dos semanas después, el coche de uno de los agentes que participó en el control apareció completamente calcinado, en lo que se interpretó como un mensaje intimidatorio vinculado al clan.

Equipo de Investigación presenció en 2022 ese control, durante el cual la reacción de 'El Piño' ante las preguntas de la reportera fue sorprendente e indignante: "Tienes una cara de meterte unas pedazo de rayas… no veas el enganche que tiene que tener", le dijo.

Cuando la periodista le preguntó si entonces traficaba, el padre de El Patrón negó hacerlo en ese momento, aunque admitió que lo había hecho en el pasado. Incluso llegó a ofrecer droga: "Pero yo te vendo. Voy ahí a las 3.000 y vamos a pillar. ¿Quieres que te traiga un gramo? Dame dinero que voy a por él".

Tras su marcha, la Policía informó a la reportera que podía denunciarlo por "injurias".

