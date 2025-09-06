La recomendación de una vendedora de gominolas con cannabinoide: "Recomiendo comer una, porque son fuertes; dicen que el efecto dura 48 horas"

Entre dulces de CBD y gomitas de HHC, España exporta gominolas a ritmo récord. Pero la AESAN alerta: algunas chucherías con HHC, un cannabinoide sintético, no están autorizadas y pueden causar daños irreparables.

Entre galletas, brownies y chocolates con CBD, una tienda especializada también ofrece gomitas de HHC, un producto mucho más potente. Equipo de Investigación analizó qué hay detrás de estas chucherías: cómo se hacen, qué ingredientes contienen y qué riesgos implican.

La vendedora explica que "son muy fuertes" y recomienda "comer solo una por persona". "La gente dice que el efecto le dura más de 48 horas", añade, señalando que cada paquete cuesta 25 euros. "Si la Policía te para, tienes un comprobante y es totalmente legal", asegura.

Sin embargo, la realidad regulatoria es distinta. La Asociación Española de Seguridad Alimentaria ha emitido nueve alertas en 2024 sobre productos como estos, recomendando que quienes los tengan en casa "se abstengan de consumirlos". Ana María López-Santacruz, directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), aclara que "estas sustancias no están autorizadas para su uso en alimentos" y subraya que "estos productos, en concreto, no se pueden vender en ningún país de la Unión Europea".

