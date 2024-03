En Onlyfans no es oro todo lo que reluce. La mayor parte de los creadores de contenido no consiguen las grandes ganancias prometidas, y muchos acaban cerrando su cuenta sin garantías.

Un excreador de contenido en la plataforma ha explicado a Equipo de Investigación cual fue su experiencia. Afirma que ganó 400 euros en dos meses cuando esperaba ganar más de 1.000 en la mitad de tiempo y tuvo que cerrar su cuenta después de varias experiencias desagradables.

"La gente se empezó a guardar fotos y vídeos míos de Onlyfans, porque Onlyfans tampoco pone ninguna limitación a la hora de hacer capturas de pantalla, grabaciones de pantalla y demás", ha explicado el joven a Equipo de Investigación, donde ha confesado que sobre todo ha querido esconderse de su familia: "Es un tema del que no me siento del todo orgulloso y no querría que nunca vieran mis vídeos".

Además, asegura que Onlyfans no ha borrado todos sus vídeos, y que cualquier día puede ver uno suyo en internet: "A día de hoy me arrepiento. Me esperaba que fuera la gallina de los huevos de oro y al final me acabó dando más dolores de cabeza que dinero, la verdad".