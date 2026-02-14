Lo que encontró la Guardia Civil en la casa de 'El Patrón': 1.000 macetas de marihuana con valor de 300.000 euros

Hasta 60 guardias civiles y 20 militares formaron un gran operativo en la calle de Guadalete, donde la Guardia Civil encontró una plantación de marihuana en la casa de 'El Patrón'.

En total, le requisaron 1.000 macetas, que en el mercado podrían alcanzar los 300.000 euros. Justo al lado del invernadero de marihuana, los agentes hallaron un vestidor con un centenar de prendas de marca y 40 pares de zapatos de lujo.

