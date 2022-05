Durante más de dos años, el hombre encapuchado y con gafas de sol que escolta a 'El Cuco' y su madre se convierte en inseparable de la familia. Incluso les acompaña a la entrevista que los padres conceden a nuestro programa en 2011: "Tengo que llevar un acompañante de seguridad para que no nos pasa nada", contó entonces a Equipo de Investigación.

Sin embargo, cuando siete años después de la muerte de la joven, 'El Cuco' y su madre vuelven a los juzgados acusados de quebrantar la orden de alejamiento de la familia de Marta, el guardaespaldas ya no les escolta. Esta vez, el hombre, vestido con una chaqueta roja, acude al juzgado citado como testigo. Rosalía le culpa de haberles traicionado, e insiste en que el guardaespaldas conducía el coche que quebranta la orden de alejamiento de la familia de Marta. 'El Cuco' y su madre acaban de enterarse de que el hombre en el que confiaban era un infiltrado.

El hombre, que ha grabado 600 horas de conversaciones con el objetivo de conseguir información que ayude a localizar el cuerpo de Marta, nos concede una entrevista y muestra algunas de los testimonios que grabó a 'El Cuco' sin que este lo supiera: "Me voy para la casa del Miguel y me encuentro todo el 'pescao'. Allí me encuentro al hermano, a Miguel y alguien más que no vi yo quién era. Yo cuando vi el percal a mí me amenazó el hermano de este de que o les ayudaba o que me quitaba del medio".