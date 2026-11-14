"Perdí totalmente la cabeza, he llorado muchas veces": así fue la carta de arrepentimiento del asesino de Mercedes

Sheila, hija de la víctima, relata cómo Luis 'el Vaca' y el sicario confesaron el crimen de forma inesperada ante el juez, levantando sus sospechas sobre un posible acuerdo.

Aunque el crimen se cometió en 2018, el caso por el asesinato de Mercedes tardó años en llegar a los tribunales con un detalle que todavía indigna a su entorno: los implicados llegaron en libertad hasta el banquillo. Cuando se celebró la vista oral en febrero de 2024, Luis 'el Vaca', señalado como autor intelectual del asesinato, entró caminando por su propio pie en los juzgados junto al resto de acusados.

Así lo recoge una investigación de Equipo de Investigación, que reconstruyó los momentos más tensos del proceso judicial a través del testimonio directo de Sheila, la hija de la víctima, quien tuvo que compartir espacio en la sala con los responsables de la muerte de su madre.

Para Sheila, el desarrollo de la vista oral estuvo marcado por la frialdad y la sorpresa. La joven relata que estuvo situada justo al lado del autor material durante la sesión y que el giro en la estrategia de defensa de los acusados le resultó especialmente llamativo.

"En el juicio, Luis y el sicario se declararon culpables, pero de una forma un poco inesperada. Me hizo pensar que tenían un acuerdo", explica Sheila al recordar cómo ambos asumieron los hechos ante el tribunal.

La carta de arrepentimiento de Luis 'el Vaca' y la excusa del sicario

Como parte de esa declaración, los acusados llegaron a leer una carta de arrepentimiento frente al juez en un intento por mostrar remordimiento por el asesinato cometido seis años antes. En su escrito, el inductor del crimen trató de desvincularse de sus propios actos:

"Perdí totalmente la cabeza y no me lo perdono, he llorado muchas veces y no me reconozco ni a mí mismo", leyó Luis ante el tribunal.

Por su parte, el sicario contratado para ejecutar el asesinato optó por una línea de disculpa diferente, excusando su participación en el crimen ante el juez al alegar su adicción a las drogas. Unas declaraciones que, lejos de consolar a la familia, dejaron un profundo malestar en la hija de Mercedes tras años de espera judicial.

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