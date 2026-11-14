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Productos fitosanitarios en la agricultura: ¿por qué son imprescindibles para evitar una crisis alimentaria?

La científica Dolores Fernández advierte que abandonar el uso de fungicidas provocaría pérdidas de hasta el 80% en las cosechas, poniendo en jaque el abastecimiento global.

La defensa de una científica por los fungicidas en la agricultura: "Sin ellos, las pérdidas serían del 80%"

El debate sobre la presencia de residuos químicos en las frutas y verduras que llegan a nuestra mesa está más vivo que nunca. Aunque la preocupación por el impacto en la salud va en aumento, los expertos que trabajan a pie de campo alertan de una realidad compleja: prescindir de la química en la producción a gran escala tendría consecuencias devastadoras para el suministro de comida.

Durante una investigación emitida por Equipo de Investigación sobre los alimentos con mayor presencia de pesticidas y su necesidad real en el campo, la científica Dolores Fernández —especialista contratada por agricultores para evaluar la eficacia de estos tratamientos— fue tajante respecto al modelo actual: "No concibo la agricultura intensiva sin los fungicidas ni ningún producto fitosanitario".

Para que el consumidor entienda el papel real que juegan estas sustancias en el campo, Fernández recurre a una comparación cotidiana con la salud humana. Según explica, aplicar tratamientos fitosanitarios en cultivos intensivos es tan lógico y necesario como que las personas "recurran a un experto cuando caen enfermas y no se curan realizando una serie de métodos en casa".

Lejos de ser un capricho productivo, el uso controlado de estos compuestos actúa como una barrera sanitaria frente a amenazas biológicas que los remedios naturales no logran frenar a escala industrial.

El argumento más contundente de la especialista reside en las cifras de rendimiento agrícola. Incluso aplicando tecnología y cuidados, la naturaleza pasa factura: Fernández señala que, en condiciones normales, las plagas y enfermedades en las plantas ya provocan unas pérdidas del 40% de la producción.

Sin embargo, el escenario sin protección química sería crítico. Si se eliminaran por completo los fungicidas y demás productos fitosanitarios, las pérdidas se dispararían hasta el 80%. Ante este dato, la científica lanza una pregunta directa que resume el dilema del sector agroalimentario:"¿Cómo vamos a abastecer a la población mundial con estas pérdidas?".

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