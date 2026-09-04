Un formador de socorristas reconoce que se ha "flexibilizado" la exigencia de los cursos: "Tenemos un 10-20% de alumnos que nadan muy poquito"

Daniel Blanco, formador de socorristas, reconoce que algo ha cambiado desde que él se sacó el título hasta ahora, donde han tenido que flexibilizar algunas pruebas de exigencia porque "hay un alto porcentaje de chavales que no la superarían".

Mientras en Argentina los socorristas se preparan un año para salvar vidas, Equipo de Investigación pregunta cómo se hace en España a quienes llevan años formándolos.

Daniel Blanco, formador de socorristas, asegura que algo ha cambiado: "Cuando yo me saqué el título, estuve entrenando dos o tres meses antes de presentarme a sacarme el título".

El primer día, recuerda, les hacían una prueba: "Si no hacía los 12 largos en menos de 8 minutos, no podía seguir el curso". Ahora, explica, no podrían hacer esa prueba porque "hay un alto porcentaje de chavales que no la superarían".

Daniel reconoce que han "flexibilizado" la exigencia. De hecho, señala que "es muy habitual" encontrarse con alumnos que no están preparados: "En todos los cursos tenemos un 10-20 por ciento de alumnos que no se manejan en el agua, que nadan muy poquito".

Tampoco parecen ser conscientes de la responsabilidad que tienen: "Cuando les ponemos vídeos y las consecuencias de una mala vigilancia, las caras de ellos cambian y de repente hay algunos que se agobian", indica el experto.

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