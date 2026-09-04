Cursos online de socorrismo... sin tocar una piscina: "Es como si a un conductor de autobús le dejaran conducirlo sin una práctica"

Equipo de Investigación analiza el negocio de los cursos online de socorrismo con Daniel Blanco, formador de socorristas, y Carlos Alonso, responsable de Formación de la Federación Española de Socorrismo. Ambos coinciden: estos cursos "no valen".

La formación para ser socorrista, que antes exigía meses de entrenamiento, ahora puede conseguirse con unos pocos clics. Hay academias que ofrecen cursos 100% online, algunas incluso prometen cuatro titulaciones en una y otras venden cursos por apenas 35 euros. Todo sin necesidad de practicar en una piscina.

Sin embargo, Daniel Blanco, formador de socorristas, advierte de que este tipo de cursos "no valen": "No te pueden preparar online, y mucho menos el desarrollo, la ejecución de técnicas en el agua. Si no te metes en el agua, no corriges", afirma.

Equipo de Investigación contacta con una empresa que ofrece este tipo de cursos online. Aseguran que solo se tratan de "formación teórica" y que no es necesario acreditar ningún tipo de conocimientos de natación: "Como no hacemos prácticas, simplemente es teórico".

Carlos Alonso, responsable de Formación de la Federación Española de Socorrismo, cree que esto es "muy grave": "Es como si a un conductor de autobús le dejaran conducir el autobús sin ni siquiera hacer una práctica".

Por ello, pide a las administraciones mayor control de estos cursos online, que se pongan "unos mínimos". De hecho, sostiene que han recibido llamadas de municipios a los que les han llegado socorristas con estos cursos y les cuentan "que no dan el nivel y han dejado de contratarles".

Entre las comunidades autónomas con una regulación más exigente en esta materia, Alonso señala a Galicia, País Vasco y Cataluña. En esta última, señala, es imprescindible estar inscrito en el ROPEC, un registro de socorristas que exige el certificado de profesionalidad o técnico deportivo.

Equipo de Investigación contacta con otra academia que sostiene que con su curso es posible trabajar en Cataluña sin estar inscrito en el ROPEC. Afirman que existe una "moratoria durante los meses de verano" y "cualquier socorrista oficial, como en este caso son los nuestros, puede trabajar sin ningún tipo de problema". Sin embargo, Alonso recuerda que esa moratoria terminó hace tres años: "Están mintiendo a la cara".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La cara oculta del verano' en atresplayer.