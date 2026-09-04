Juan Castillo, CEO de la mayor plataforma de 'Free Tour' del mundo: "Hay guías que, currando mucho, pueden llegar a ganar 10.000 euros al mes"

Equipo de Investigación analiza el funcionamiento de las plataformas de 'free tour', un modelo de negocio que mueve millones, con Juan Castillo, CEO de la mayor plataforma del sector.

Detrás de los paraguas de los guías de 'Free Tour' hay grandes plataformas que controlan buena parte de un negocio millonario. Un modelo de intermediación entre guía y turista que, para Roberto Barbeito, doctor en Sociología de la Universidad Rey Juan Carlos, consta precisamente de "trasladar el coste y el riesgo al que presta y al que disfruta el servicio".

La mayor plataforma del mundo dedicada exclusivamente a 'free tours' es española. Equipo de Investigación ha podido hablar con su CEO, Juan Castillo, que explica que ofertan hasta 5.000 eventos distintos al día. A pesar de contar con solo 26 empleados, la empresa facturó 5,7 millones de euros en 2024.

Su modelo de negocio, explica, funciona a partir de los casi 10.000 guías con los que cuenta su plataforma: "Digamos que al 80% no les cobramos nada y al otro 20%, que son los más profesionales y los que tienen un flujo más importante de viajeros, les cobramos en torno a 2€ por persona".

Sin embargo, reconoce que si algún día uno de sus guías no tiene ningún cliente "no tienen que ir a trabajar". No obstante, sostiene que "hay guías que, en una ciudad muy turística en agosto, trabajando bajo el sol abrasador y currando mucho, pueden llegar a ganar unos 10.000 euros al mes".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'La cara oculta del verano' en atresplayer.