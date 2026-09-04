El socorrista argentino, un perfil cada vez más demandado en España: "Nuestra formación es bastante exigente"

Equipo de Investigación habla con Rodrigo, uno de los cientos de socorristas argentinos que cruzan cada año el Atlántico para trabajar en las playas españolas. Afirma que un factor que les diferencia de los españoles es su exigente formación.

Mientras en Málaga se despiden socorristas, hay otros que vienen a España desde Argentina. A 10.000 kilómetros de nuestro país, Rodrigo hace las maletas.

Tiene 23 años, formación como socorrista y experiencia en playa. Este verano ha estado trabajando en Benidorm. Como él, cientos de argentinos cruzan cada verano el Atlántico para trabajar como socorristas.

España busca cada vez más socorristas fuera de sus fronteras. Les ofrece un sueldo atractivo para el argentino, que pasa de cobrar 800 euros en su país a entre 1.500 y 1.700 euros aquí.

Para Rodrigo, los motivos de que el perfil del socorrista argentino esté tan demandado en España se debe a su formación, que dura un año y, según él, "es bastante exigente": "Tienes una prueba muy conocida allá, los 600 metros, que son tres estilos.

Respecto a la tasa de aprobados y suspensos, explica que en su grupo se presentaron 46 y solo lo superaron 13 personas.

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